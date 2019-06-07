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Экономика

Городецкий район Нижегородской области стал призером конкурса в сфере управления общественными финансами

11 июня 2019 12:25  [575] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Городецкий район Нижегородской области стал призером XII Всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами", итоги которого были подведены в Москве 6 июня 2019 года. Об этом сообщает. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.  

Высокие результаты деятельности управления финансов администрации Городецкого  района по итогам прошедшего бюджетного года отмечены Дипломом III степени и памятным знаком.

В 2019 году на конкурс было подано 198 заявок из 57 субъектов РФ. Участники оценивались по 79 показателям, определяющим качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также кадровую политику.

По общей сумме набранных баллов конкурсная комиссия определила 12 победителей. Кроме того, ряд участников был отмечен дипломами в шести номинациях.

"Безусловно, это большая профессиональная работа всего коллектива управления финансов. Дана объективная оценка в части управления всем бюджетным процессом Городецкого района. 2018 год мы закончили успешно: бюджет исполнен с профицитом,  снижен муниципальный долг, нет просроченной кредиторской задолженности, исполнены все показатели "дорожной карты" в соответствии с майскими указами Президента. Мы одними из первых в области применили инструменты "бережливого производства", систематизировали и тем самым улучшили деятельность управления финансов. Эти факторы и привели Городецкий район к победе в конкурсе", - отметил глава администрации района Владимир Беспалов.

Третье место дает Городецкому району право представлять свой передовой опыт на федеральном уровне в рамках следующего Всероссийского форума "Васильевские чтения".

"Приятно осознавать, что, обойдя других сильнейших конкурсантов, мы заняли очень достойное место. Важно и то, что вместе с победой мы привезли и огромный багаж знаний: ознакомились с передовым опытом муниципалитетов различных субъектов страны. Эти новации мы непременно будем использовать в своей ежедневной работе", - поделился впечатлением от участия начальник управления финансов администрации района Алексей Макарычев.

СПРАВКА:

Всероссийский конкурс "Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами" проводится с 2007 года. Главные организаторы и партнёры мероприятия – Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Союз развития государственных финансов, Союз финансистов России, Министерство финансов Российской Федерации и журнал "Бюджет". Предыдущая победа Городецкого района состоялась в 2017 году: муниципалитет занял призовые места в двух номинациях: "За лучшее управление муниципальным долгом" и "За лучшую организацию работы с кадрами".

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