Владимир Панов поздравляет жителей Нижнего Новгорода с Днем России Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравляет нижегородцев с Днем России. Текст поздравления распространила пресс-служба мэрии.

"Дорогие нижегородцы!

Примите сердечные поздравления с Днем России!

Мы с вами живем в самом сердце России, на берегах двух великих рек – Оки и Волги. Наши предки веками жили на этой земле, возделывали ее и защищали. Поколения нижегородцев сменяют друг друга, но каждое новое поколение остается верным традиции патриотизма, основу которой заложили воины Нижегородского ополчения, гражданин Минин и князь Пожарский!

12 июня 1990 года был провозглашен суверенитет Российской Федерации. Началась новая страница в истории нашей страны. В этот день особенно важно осознавать, что мы с вами и есть Россия! Нижегородские ученые и деятели культуры, рабочие и чиновники, бизнесмены и спортсмены, доктора и педагоги – все мы вместе трудимся на благо Родины, ощущая себя ее неотъемлемой частью!

Мы любим свою "малую родину" - Автозавод, Сормово, Канавино, Нижегородский, Московский, Приокский, Советский районы, любим свой двор и свой дом. Однако вместе мы ощущаем себя нижегородцами, а в масштабах нашей огромной страны – россиянами! И мы гордимся этим!

Искренне желаю всем нам сохранить бесценное чувство общего Отечества! Пусть нашим подарком Родине на День России станут наши сплоченность и ответственность, и любовь к родному городу и стране", - отмечается в заключительной части поздравления.