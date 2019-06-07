Нижегородская область может стать зоной тестирования беспилотных автомобилей Общество

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Нижегородская область может стать зоной тестирования беспилотных автомобилей. Об этом сообщает РБК.

До нестоящего времени эксперименты с беспилотниками проводились в Москве и Татарстане. Сейчас же зону тестирования предложили расширить до десяти регионов. В их перечень вошла и Нижегородская область.

Уточняется, что требования к беспилотникам останутся прежними: необходимо будет предварительно проверить их безопасность в испытательной лаборатории, застраховать ответственности собственника такого автомобиля на сумму 10 млн рублей, а также испытать автомобиль под контролем водителя-испытателя.

Как сообщил РБК президент НП "ГЛОНАСС" и соруководитель рабочей группы проекта Александр Гурко, первыми на дороги выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами "Яндекса". Также к экспериментам проявляли интерес КамАЗ, АО "Научно-конструкторское бюро вычислительных систем" (НКБ ВС), Университет Иннополис, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), КБ "Аврора" и ряд зарубежных автопроизводителей.