Процедура банкротства физических лиц

Процедура банкротства физических лиц – возможный выход в сложных финансовых ситуациях.

Начать процедуру банкротства можно только при наступлении определенных условий. После этого заявление подается в 30-дневный срок. Но процедура отличается сложностью, поэтому не всегда под силу неподготовленному человеку. Получить помощь специалистов можно здесь https://bankrotconsult.ru.

Обязательные условия, которые должны возникнуть до начала процедуры:

• Неплатежеспособность.

• Наличие долга, превышающего сумму 500 тыс. руб.

• Не погашение задолженности в течение 3 месяцев.

При отсутствии одного из условий процедура банкротства приостанавливается. Самым сложным и ответственным этапом является сбор необходимых документов. Их перечень можно найти на специализированных сайтах. Именно на этом этапе может понадобиться помощь специалистов, которые подскажут все нюансы оформления пакета документов. Также необходимо грамотно составить заявление о банкротстве.

Процедура признания человека банкротом наиболее часто предусматривает проведение реструктуризации долгов. В этом случае осуществляется пересмотр имеющихся долгов физического лица и составление удобного графика их погашения. Когда человек признается банкротом, то сумма задолженности фиксируется, и оплата дополнительных процентов или штрафов исключается. То есть, считается, что при проведении реструктуризации происходит частичное списание задолженности. Также при процедуре банкротства может использоваться план реализации имущества должника.

Следует понимать, что при проведении процедуры банкротства проводить сделки, связанные с покупкой и продаже имущества должник не имеет права. Кроме того выезд за границу может быть разрешен только на усмотрение суда. Все банковские карты должника передаются финансовому управляющему. Кроме этого человек, который признан банкротом, не может оформлять кредиты в течение 5 лет без уведомления об этом.

Как вариант, может заключаться мировое соглашение. Но оно должно оформляться до решения суда о банкротстве. Как правило, оно предусматривает отсрочку платежей. Но если условия мирового соглашения будут нарушены, то для решения разногласий подключается суд.

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