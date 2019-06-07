Банкротство как возможность законного освобождения от долгов

Процедура банкротства позволяет попробовать в законном порядке решить финансовые проблемы.

Как правило, большинство людей, которые оформляют кредиты, планируют их погасить своевременно. Но иногда жизнь вносит коррективы в такие планы. Именно поэтому возникает кредиторская задолженность. Решить возникшие проблемы в ряде случаев можно попробовать с помощью процедуры банкротства. Более подробно почитать о правовых решениях по этому вопросу можно здесь https://2lex.ru.

Но для того чтобы начать процедуру банкротства требуется наступления определенных условий. До этого момента можно попытаться договориться с банком. По статистике многие банковские учреждения с пониманием относится к сложной ситуации сложным ситуациям, в которые попадают их клиенты. В таких случаях может предусматриваться отсрочка платежей или реструктуризация задолженности.

Но если не получилось договориться с банком, можно цивилизованно избавиться от долгов, пройдя процедуру банкротства. Она предусматривает списание всех долгов. Но при этом это достигается путем их реструктуризации или распродажей имущества. Главной особенности законного списания задолженности является то, что она предварительно фиксируется.

Следует понимать, что после признания человека банкротом, он не может назначаться на руководящие должности и заниматься предпринимательской деятельностью в течение 3 лет. Кроме этого на протяжении 5 лет бывший должник не сможет оформить кредит. Запрет выезда за границу действует только во время процедуры банкротства, в редких случаях разрешение на это можно получить по судебному решению. Если принимается решение о реструктуризации, то на время выплаты долгов человек лишается права распоряжаться собственным имуществом.

Подать заявление на банкротство можно только в случае если накопилась задолженность свыше 500 тыс. руб., и она не гасится в течение 3 месяцев. Для открытия дела необходимо собрать огромный пакет документов. Перечень можно найти на различных специализированных сайтах. Как правило, для этого понадобится несколько недель. Рекомендуется для правильного оформления заявления прибегнуть к помощи специалистов, так как в силу неподготовленности у многих людей возникают сложности.

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