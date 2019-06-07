Современные потолочные люстры

Потолочные люстры - очень удобные осветительные приборы, которые используются для освещения всего пространства помещения.

Потолочные люстры являются востребованными осветительными приборами. Такие модели отличаются компактностью и смотрятся очень стильно. Сегодня такие осветительные приборы предлагаются в большом разнообразии. Поэтому купить люстры потолочные можно в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями. Важно при выборе потолочных люстр учитывать факт того, что изделие должно стать акцентом при оформлении помещения.

Отличительной особенностью потолочных люстр является вид крепления. Изделия фиксируются непосредственно на потолочной поверхности. Многие считают данный вид осветительных приборов оптимальным вариантом для установки в прихожих. Правильно подобранные по дизайну потолочные люстры, несмотря на свою компактность хорошо освещают пространство и визуально увеличивают его. Как правило, специалисты советуют для установки в прихожей выбирать модели с 3-4 плафонами небольшого размера.

Также потолочные люстры устанавливаются в спальнях. Но в этом случае их можно считать вариантом дополнительного освещения, которое используется при необходимости. В этом случае важно обращать внимание на дизайн потолочного светильника. Люстра должна соответствовать стилю интерьера. Предпочтение следует отдавать утонченным светильникам с плафонами, которые рассеивают световой поток. Великолепно будут смотреться модели с флористическим дизайном.

В гостиных рекомендуется устанавливать потолочные люстры, отличающиеся праздничным дизайном. Здесь они используются наиболее часто. Дополнительную воздушность придают потолочные светильники с хрустальными подвесками. Круглые плафоны хорошо сочетаются с мягкой мебелью округлых форм.

Для освещения кухни не подходят люстры с рассеивающим светом. Аналогичные требования предъявляются к освещению детских комнат и рабочих кабинетов. В любом случае в таких помещениях люстра должна гармонично сочетаться с используемыми точечными источниками. При установке потолочных люстр в больших ванных комнатах следует выбирать изделия, защищенные от влаги.

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