Чемпионат арабских скакунов пройдет в Нижегородской области 13-16 июня Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Чемпионат арабских скакунов пройдет в Нижегородской области 13-16 июня. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Мероприятие состоится в деревне новая Владимировка Дальнеконстантиновского района в рамках фестиваля "Три грации".

Помимо чемпионата скакунов планируются различные конные соревнования и шоу, мастер-классы и индивидуальные тренировки по выездке, которые проведут мастера спорта международного класса.

Для детей будут организованы занятия "Кружка юного ипполога" и катание на пони.