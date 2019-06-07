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Чемпионат арабских скакунов пройдет в Нижегородской области 13-16 июня. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.
Мероприятие состоится в деревне новая Владимировка Дальнеконстантиновского района в рамках фестиваля "Три грации".
Помимо чемпионата скакунов планируются различные конные соревнования и шоу, мастер-классы и индивидуальные тренировки по выездке, которые проведут мастера спорта международного класса.
Для детей будут организованы занятия "Кружка юного ипполога" и катание на пони.
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