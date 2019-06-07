Фонд "НОНЦ" проведёт акцию по сдаче крови на типирование в рамках добровольческого фестиваля Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Фонд "НОНЦ" проведёт акцию по сдаче крови на типирование в рамках добровольческого фестиваля "Здесь и сейчас". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Первый добровольческий фестиваль "Здесь и сейчас" состоится 12 июня 2019 года на Нижне-Волжской набережной (район Речного вокзала) с 13:00 до 18:00. На нем будет открыт передвижной медицинский мобильный комплекс, в котором желающие смогут сдать кровь на типирование и вступить в Российский регистр потенциальных доноров костного мозга.

Организатор донорской акции - Фонд "НОНЦ". Партнёрами акции выступают Горьковский автозавод (предоставляет передвижной медицинский мобильный комплекс) и Диагностическая лаборатория "Гемохелп" (медицинский персонал, осуществляющий забор крови). Собранные пробирки с кровью вместе с анкетами будут отправлены в лабораторию Регистра НМИЦ гематологии минздрава РФ для определения HLA-фенотипа и занесения в Российский регистр потенциальных доноров костного мозга.

Волонтёры фонда будут также рассказывать всем желающим о том, для чего нужно вступать в регистр, какие существуют противопоказания к донорству, и ответят на многие другие вопросы.

Никакой специальной подготовки (например, "быть натощак") для сдачи крови не требуется. Все, что нужно потенциальному донору, чтобы войти в регистр – быть в возрасте от 18 до 45 лет, соответствовать требованиям по здоровью (сходным с требованиями при обычном донорстве крови), заполнить специальную анкету со своими контактными и паспортными данными и сдать 6 мл крови из вены.

Увеличение числа потенциальных доноров в Российском регистре – важнейшая задача, решение которой намного расширит возможности отечественной медицины и увеличит шансы людей на жизнь.

СПРАВКА:

Некоммерческая организация Фонд "Нижегородский онкологический научный центр" (Фонд НОНЦ) с 2015 года проводит регулярные донорские акции в Нижегородской и Владимирской областях. Благодаря акциям, за четыре года почти 7900 человек вступили в ряды потенциальных доноров костного мозга. Около 10 нижегородцев уже стали реальными донорами костного мозга.