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Общество

Нижегородское СИЗО-3 функционировало без канализации и сбрасывало отходы в реку

11 июня 2019 14:37  [511] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

СИЗО-3 в Вадском районе Нижегородской области функционировало без канализации и сбрасывало отходы в реку Пьяна, которая находится в 200 метрах от учреждения. Об этом сообщает департамент Росприроднадзора по ПФО, специалисты которого выявили это нарушение.

"Обнаружен сброс жидкости с характерным фекальным запахом из металлической трубы в водоохранную зону реки Пьяна. Площадь образовавшегося разлива составила порядка 2,8 тысячи кв. метров", - говорится в сообщении департамента.

В ходе расследования установлено, что СИЗО сбрасывало отходы в реку из-за отсутствия очистных сооружений канализации. Таким образом изолятор нарушал требования ФЗ "Об охране окружающей среды" и Водный кодекс РФ.

В отношении руководства СИЗО и самого учреждения возбуждены административные дела, по результатам рассмотрения которых наложены штрафы, превышающие в совокупности 200 тысяч рублей. Помимо этого, вынесено представление об обязательном строительстве очистных сооружений в СИЗО.

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