Школьник стал победителем первого нижегородского чемпионата по киберфутболу Общество

Школьник стал победителем первого нижегородского чемпионата по киберфутболу Фото: Яндекс.Карты

Школьник Никита Ишунов стал победителем первого нижегородского чемпионата по киберфутболу-FIFA 19. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра ЦУМ, где прошло мероприятие.

Никита получил главный приз чемпионата — 15 тысяч рублей.

Киберфутбол - это индивидуальный или командный вид спорта, цель которого - победить соперника в симуляторе футбола. Чемпионат проводился при поддержке Киберспортивного союза России. Специальным гостем мероприятия стал игрок TOP-8 Чемпионата мира, обладатель кубка России по киберфутболу Андрей "Timon" Гурьев.

Участниками турнира стали 64 счастливчика, случайно выбранные из числа подавших заявки. Обладателем главного приза 15 тысяч рублей стал нижегородский школьник Никита Ишунов, для которого киберспорт - это не просто хобби.

"Каждый матч был очень сложный, все соперники были хорошо подготовлены. Особенно сложным выдался финальный матч, первую половину времени я проигрывал, но потом удалось сравнять счет и на последних минутах у меня получилось забить победный гол. Считаю, что развитие данной сферы развлечений очень важно среди молодежи", - рассказал победитель.

Призовой фонд также поделили между собой участники, занявшие второе и третье место. Выигрыш за второе место составил 10 тысяч рублей, их забрал Даниил Шемякин, а 5 тысяч рублей и почетное третье место достались Александру Игнатьеву.

"В настоящее время в Нижнем Новгороде подобные мероприятия с хорошим призовым фондом стали редкостью. Организация таких турниров отличная возможность поддержать киберспорт и ребят, увлекающихся этим занятием. Спасибо ЦУМу за отличное мероприятие, а игрокам - за яркий футбол", - поделился мнением Андрей "Timon" Гурьев.