Последние новости рубрики Бизнес
11 июня 2019 17:36  [323] Банк "Открытие" представил прогноз об итогах заседания совета директоров ЦБ РФ 14 июня
11 июня 2019 17:27  [262] Предприниматели Ковернинского района за 5 месяцев получили 64 млн рублей льготных займов
11 июня 2019 17:23  [227] Нижегородский МФЦ для бизнеса в I квартале оказал более 11 тысяч услуг
11 июня 2019 17:11  [329] Нижегородское АО "Теплоэнерго" в 2018 году увеличило выручку на 5% - до 12 млрд рублей
11 июня 2019 16:39  [395] Альфа-Банк выступил соорганизатором выпуска облигаций "РЕСО-Лизинг" объемом 5 млрд рублей
11 июня 2019 15:46  [396] ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД
11 июня 2019 12:14  [502] Нижегородский "Вадагро" увеличил производительность, оснастив технику GPS-навигацией
10 июня 2019 16:50  [741] "ГАЗ" планирует выплатить дивиденды за 2018 год по привилегированным акциям
10 июня 2019 13:16  [871] Банк "Открытие" полностью автоматизировал процессы реагирования на инциденты информационной безопасности
10 июня 2019 11:41  [818] Акция по лизингу стартовала в НБД-Банке
Бизнес

ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД

11 июня 2019 15:46  [396] Бизнес

Банк ВТБ начал оказывать услуги эквайринга для карт UnionPay во всех онлайн-каналах продаж билетов "Российских железных дорог". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Функция доступна для всех карт UnionPay, выпущенных за пределами России.

В пресс-службе пояснили, что реализованная технология значительно упрощает процесс покупки билетов для туристов. Теперь они могут бронировать или приобретать проездные документы на поезда всех направлений с помощью карт UnionPay не только в пунктах продажи, но и онлайн на официальном сайте РЖД. Сервис позволяет планировать трансграничные железнодорожные туры как из Китая, так и по России.

"В прошлом году ВТБ запустил эквайринговое обслуживание для владельцев карт UnionPay в кассах РЖД. С момента запуска услуги мы наблюдаем повышенный спрос клиентов по безналичной оплате билетов, количество платежей увеличилось в два раза. Поток туристов из Китая, Южной Кореи и Центральной Азии в Россию ежедневно растет. В связи с этим наша задача – обеспечить их удобным и привычным для себя сервисом оплаты в нашей стране. Уверен, что новая технология также будет пользоваться популярностью", - пояснил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph