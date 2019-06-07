Глеб Никитин поздравляет жителей Нижегородской области с Днем России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет жителей региона с Днем России. Текст поздравления распространила пресс-служба регионального правительства.
"Дорогие нижегородцы! От всей души поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник объединяет граждан России по всему миру и дарит чувство общности всем, кто любит родную страну и гордится ей. Прекрасная природа, великая культура и история, промышленность и сельское хозяйство и, самое главное, люди – все это составляет богатство России, которое формировалось веками. Наша общая задача – сохранять и преумножать все лучшее, что есть у нашей Родины, постоянно стремиться к большему!
Нижегородская область всегда занимала особое место в судьбе России, а ее жители проявляли себя как настоящие патриоты. В средние века Нижний Новгород не раз принимал удары врага, а нижегородцы жертвовали жизнями, чтобы защитить рубежи страны. В начале XVII века именно здесь родилось народное ополчение, а в годы Великой Отечественной войны Горький стал "Кузницей Победы". Нижегородцы и в новейшей истории России не раз демонстрировали свою преданность и любовь Отечеству!
В День России желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Пусть родная земля всегда придает сил и помогает во всех свершениях", - отмечается в заключительной части поздравления.
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