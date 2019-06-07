Последние новости рубрики Общество
12 июня 2019 14:12  [123] "Граждане выражают большой интерес к формированию предложений в сфере ОКН", - Ольга Щетинина
12 июня 2019 11:53  [292] Первые результаты ЕГЭ-2019 в Нижегородской области показали рост 100-балльных работ
12 июня 2019 11:20  [225] "Нижегородцы вносят огромный вклад в общее дело для дальнейшего развития страны", - Денис Москвин
12 июня 2019 11:02  [234] Глеб Никитин поздравил сборную России с победой в матче против сборной Кипра
12 июня 2019 10:40  [295] "В этот день мы особенно остро понимаем, что Россия не только в наших делах и надеждах, но и в нас самих", - Дмитрий Барыкин
12 июня 2019 10:32  [255] Владимир Панов поздравляет жителей Нижнего Новгорода с Днем России
12 июня 2019 10:00  [304] Евгений Лебедев поздравляет нижегородцев с Днем России
12 июня 2019 09:19  [308] Глеб Никитин поздравляет жителей Нижегородской области с Днем России
12 июня 2019 09:06  [505] День России отмечается в Нижнем Новгороде 12 июня (программа)
11 июня 2019 19:02  [607] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Глеб Никитин поздравляет жителей Нижегородской области с Днем России

12 июня 2019 09:19  [308] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет жителей региона с Днем России. Текст поздравления распространила пресс-служба регионального правительства.

"Дорогие нижегородцы! От всей души поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет граждан России по всему миру и дарит чувство общности всем, кто любит родную страну и гордится ей. Прекрасная природа, великая культура и история, промышленность и сельское хозяйство и, самое главное, люди – все это составляет богатство России, которое формировалось веками. Наша общая задача – сохранять и преумножать все лучшее, что есть у нашей Родины, постоянно стремиться к большему!

Нижегородская область всегда занимала особое место в судьбе России, а ее жители проявляли себя как настоящие патриоты. В средние века Нижний Новгород не раз принимал удары врага, а нижегородцы жертвовали жизнями, чтобы защитить рубежи страны. В начале XVII века именно здесь родилось народное ополчение, а в годы Великой Отечественной войны Горький стал "Кузницей Победы". Нижегородцы и в новейшей истории России не раз демонстрировали свою преданность и любовь Отечеству!

В День России желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Пусть родная земля всегда придает сил и помогает во всех свершениях", - отмечается в заключительной части поздравления.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph