Пляж в Молитовском затоне Нижнего Новгорода благоустроят до конца июня

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Пляж в Молитовском затоне (затон имени 25 лет Октября) Нижнего Новгорода благоустроят до конца июня. Об этом сообщили в городской пресс-службе.
Сейчас на месте будущего пляжа работает техника. На этой территории уже создали фундамент под пляжный павильон.
Благоустройство территории 11 июня проверил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Он сказал, что на пляже сделают лежаки, кабинки для переодевания, построят медицинский пункт, построят большой детский городок, привезут новый чистый песок.
Владимир Панов поручил департаменту дорожного хозяйства также отремонтировать дорогу, ведущую к затону.
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