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Бизнес

Альфа-Банк выступил соорганизатором выпуска облигаций "РЕСО-Лизинг" объемом 5 млрд рублей

11 июня 2019 16:39  [395] Бизнес

АО "Альфа-Банк" выступил одним из организаторов выпуска двухлетних летних облигаций "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Первоначально индикативная ставка первого купона была объявлена в диапазоне 9,35%-9,55% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона – на уровне 9,3%.

В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 14 млрд рублей, почти втрое превысив потребность "РЕСО-Лизинг" в финансировании.

"Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России. Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов", - сказал заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак.

"С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с большим количеством инвесторов. Эта напряженная совместная работа длилась около двух месяцев, ее результат превзошел наши ожидания: объем спроса почти втрое превысил нашу текущую потребность в финансировании и достиг 14 млрд рублей", - подчеркнула инвестиционный управляющий Группы "РЕСО" Мария Селютина.

Организаторами сделки выступили АО "АЛЬФА-БАНК", BCS Global Markets, ВТБ Капитал, ПАО "Совкомбанк". Агент по размещению - АО "АЛЬФА-БАНК". Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 11 июня 2019 года.

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