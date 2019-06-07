Нижегородские депутаты выступили против строительства наземных коммуникаций Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские депутаты выступили против строительства наземных коммуникаций. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании постоянной комиссии Нижегородской думы по развитию города, строительству и архитектуре 11 июня 2019 года.

Начальник правового управления Думы Ирина Маслова представила депутатам изменения в местные нормативы градостроительного проектирования, разработанные по обращению региональной прокуратуры.

По действующему сегодня положению, все коммуникации в Нижнем Новгороде, за небольшим исключением, должны прокладываться под землей. Однако, как выяснилось, это доставляет неудобство телекоммуникационным компаниям, одна из которых обратилась в орган надзора.

"Прокуратура заявляет, что нормативы города в этой части противоречат закону о связи, так как он предусматривает возможность владельцам располагать коммуникации на столбах", - пояснила Ирина Маслова.

Все присутствующие депутаты выступили против наземных коммуникаций. По их мнению, действующие нормативы – единственно верные, поскольку улучшают облик города. Роман Буланов привел в пример опыт европейских стран, где коммуникации проложены под землей, и "города, действительно хорошо выглядят".

Представители администрации также заявили, что считают необходимым проводить коммуникации под землей. Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Самухин даже сообщил, что не обходится ни одного совещания, где бы Владимир Панов не поднимал тему "висящих перепутанных проводов".

В результате депутаты решили проголосовать за проект решения в первом чтении, чтобы дать время администрации города найти компромисс с прокуратурой. В дальнейшем они намерены выступить против.

"Если мы сейчас дадим послабление и рассмотрим это как временный вариант, то такое положение останется навсегда. Потому что ничего нет хуже, чем что-то временное. Вот мы благоустраиваем, к примеру, парк "Дубки", а там проходит наружная теплотрасса. Она никак не украшает вид парка. Жителям это не нравится. Будем смотреть, собираться, обсуждать, может быть пойдем в суд. Таких нормативов допускать ни в коем случае нельзя. Как мы потом это жителям объясним?", - подытожил председатель комиссии Андрей Дранишников.