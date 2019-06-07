Последние новости рубрики Общество
11 июня 2019 19:02  [280] Нижний сегодня: главные события дня
11 июня 2019 18:36  [269] Всех отравившихся на свадьбе в Дзержинске выписали из больницы
11 июня 2019 18:30  [285] Похолодание до +5° ожидает нижегородцев в ближайшие дни
11 июня 2019 18:10  [357] Большинство пострадавших при взрывах на дзержинском "Кристалле" выписаны из больницы
11 июня 2019 17:38  [332] Пятнадцать миллиардов рублей требуется на реставрацию всех ОКН Нижнего Новгорода
11 июня 2019 17:18  [394] Нижегородские депутаты выступили против строительства наземных коммуникаций
11 июня 2019 16:53  [356] Школа №123 в Ленинском районе Нижнего Новгорода не откроется к 1 сентября из-за ошибки проектантов
11 июня 2019 16:21  [875] Пляж в Молитовском затоне Нижнего Новгорода благоустроят до конца июня
11 июня 2019 15:21  [366] Школьник стал победителем первого нижегородского чемпионата по киберфутболу
11 июня 2019 14:54  [676] Движение по "выделенке" на Гагарина в выходные разрешат всем видам транспорта
Общество

Нижегородские депутаты выступили против строительства наземных коммуникаций

11 июня 2019 17:18  [394] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские депутаты выступили против строительства наземных коммуникаций. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании постоянной комиссии Нижегородской думы по развитию города, строительству и архитектуре 11 июня 2019 года.

Начальник правового управления Думы Ирина Маслова представила депутатам изменения в местные нормативы градостроительного проектирования, разработанные по обращению региональной прокуратуры.

По действующему сегодня положению, все коммуникации в Нижнем Новгороде, за небольшим исключением, должны прокладываться под землей. Однако, как выяснилось, это доставляет неудобство телекоммуникационным компаниям, одна из которых обратилась в орган надзора.

"Прокуратура заявляет, что нормативы города в этой части противоречат закону о связи, так как он предусматривает возможность владельцам располагать коммуникации на столбах", - пояснила Ирина Маслова.

Все присутствующие депутаты выступили против наземных коммуникаций. По их мнению, действующие нормативы – единственно верные, поскольку улучшают облик города. Роман Буланов привел в пример опыт европейских стран, где коммуникации проложены под землей, и "города, действительно хорошо выглядят".

Представители администрации также заявили, что считают необходимым проводить коммуникации под землей. Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Самухин даже сообщил, что не обходится ни одного совещания, где бы Владимир Панов не поднимал тему "висящих перепутанных проводов".

В результате депутаты решили проголосовать за проект решения в первом чтении, чтобы дать время администрации города найти компромисс с прокуратурой. В дальнейшем они намерены выступить против.

"Если мы сейчас дадим послабление и рассмотрим это как временный вариант, то такое положение останется навсегда. Потому что ничего нет хуже, чем что-то временное. Вот мы благоустраиваем, к примеру, парк "Дубки", а там проходит наружная теплотрасса. Она никак не украшает вид парка. Жителям это не нравится. Будем смотреть, собираться, обсуждать, может быть пойдем в суд. Таких нормативов допускать ни в коем случае нельзя. Как мы потом это жителям объясним?", - подытожил председатель комиссии Андрей Дранишников.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph