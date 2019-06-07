Нижегородский МФЦ для бизнеса в I квартале оказал более 11 тысяч услуг Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Специализированный многофункциональный центр (МФЦ) для бизнеса в Нижнем Новгороде в I квартале 2019 года оказал более 11 тысяч услуг. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Данный МФЦ работает в городе с 2018 года. Предприниматели могут получить в нем услуги, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности (открытие своего дела, лицензирование, строительство и т.д.). За прошлый год работы этот центр показал свою актуальность и востребованность. В 2018 году было оказано более 20 тысяч услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за I квартал 2019 года - более 11 тысяч услуг.

30 апреля 2019 года на базе многофункционального центра для бизнеса создано территориально обособленное структурное подразделение (ТОСП), которое оказывает услуги физическим лицам. Жители региона могут обратиться в ТОСП по вопросам:

- Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

- Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования;

- Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

- Выдача российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений;

- Регистрация, подтверждение, восстановление и удаление учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

МФЦ для бизнеса постоянно расширяет спектр услуг, которые могут получить нижегородцы. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, здесь ввели дополнительные специализированные услуги, которые помогают предпринимателям вести свой бизнес. Сегодня здесь работает учебный класс для сотрудников и клиентов, колл-центр, конференц-зал для проведения деловых мероприятий, коворкинг-зона.

"В Нижегородской области с момента начала работы многофункциональных центров практически в три раза увеличилось количество услуг, предоставляемых жителям региона. Сегодня нижегородцы получают более чем 3,3 млн таких услуг. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы при увеличении спроса и повышалось качество обслуживания населения", — сказал Глеб Никитин.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу создания сети многофункциональных центров, которая была успешно выполнена.

"Человек в любой точке страны теперь может получить государственные услуги по принципу "одного окна". Нам нужно не только выстроить современные сервисы для бизнеса, но и в целом сделать понятной, удобной, комфортной систему взаимодействия между государством и обществом, между государством и гражданином", - сказал Владимир Путин.