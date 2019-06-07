Нижегородская кинокомпания приняла участие в съёмках фильма "Балканский рубеж" Культура и отдых

Нижегородская кинокомпания "Союз Маринс Групп" приняла участие в съёмках фильма "Балканский рубеж". Об этом сообщает пресс-служба кинокомпани.

В День России, 12 июня, федеральный телеканал "Россия-1" покажет российско-сербскую драму "Балканский рубеж", показ которой недавно состоялся в кинотеатрах страны. Фильм режиссёра Андрея Волгина повествует о секретном марш-броске двадцатилетней давности российского батальона ВДВ, неожиданно для всего мира взявшего под контроль аэропорт Слатина в Косово, куда намеревался высадиться британский контингент НАТО.

Молниеносная операция по захвату аэропорта Слатина во время войны НАТО против Югославии в 1999 году стала самым опасным обострением отношений между Россией и Западом со времён Карибского кризиса 60-х.

В картине задействован звездный состав актеров: Гоша Куценко, который выступил одновременно и в качестве продюсера фильма, знаменитый югославский актёр Гойко Митич, Антон Пампушный, Милош Бикович, Милена Радулович, Равшана Куркова, Дмитрий Фрид, Александар Сречкович, Светлана Чуйкина и многие другие.

Авторы старались максимально реалистично воспроизвести события тех лет и поэтому для съемок фильма было привлечено большое количество профессионалов, в том числе специалистов-пиротехников. Постановочные взрывы на экране выглядят как настоящие. Но для создания полностью реалистичной картинки боевых действий необходима была современная, не уступающая Голливуду графика.

Для выполнения такого класса спецэффектов были приглашены специалисты кинокомпании "Союз Маринс Групп", которая уже прославилась такими фильмами, как "Вий" 3D, "Пришелец", "Морпехи" и ряд других.

"Участие кинокомпании, нижегородской по происхождению, в съёмках такого уровня блокбастера говорит не просто об уровне её технического оснащения, но прежде всего о профессионализме её специалистов, умеющих создавать спецэффекты, не уступающие по реалистичности тем, которые предлагают нам кинокомпании мирового уровня", - сообщили в пресс-службе.

Фильм выйдет в эфир 12 июня в 22:20 на телеканале Россия 1.

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