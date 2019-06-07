Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче Евро-2020 в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Дмитрий Буянов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сборная России со счетом 1:0 обыграла сборную Кипра в отборочном матче Евро-2020, который состоялся 11 июня 2019 года на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на матче.

(Фото: Дмитрий Буянов)

(Фото: Дмитрий Буянов)

С первых минут поединка Сборная России взяла игру под свой контроль и уверенно обосновалась на половине поля соперников. Киприоты смогли перейти на нашу половину только к седьмой минуте матча, а первый удар по российским воротам нанесли – к 13-й минуте. Но и он оказался совсем не опасным для нашей сборной.

Весь первый тайм Сборная России доминировала на поле, раз за разом создавая острые моменты у ворот соперника. Мяч дважды влетал в ворота Сборной Кипра: на 18-й и 26-й минутах. Ионов продемонстрировал отличное голевое чутье и дважды успешно завершал передачи партнеров. Но лайнсмен усмотрел в этих эпизодах офсайды и голы не были засчитаны. А ведь мог оформить хет-трик!

(Фото: Дмитрий Буянов)

(Фото: Дмитрий Буянов)

После этих моментов мяч все не шел в ворота соперника. Когда казалось, что мячу уже некуда деваться, Ионов, Фернандес, Дзюба не попадали по воротам из выгоднейших позиций.

И вот на 38-й минуте после точного прострела Кудряшова Ионов забил и вывел нашу команду вперед - 1-0.

Самые опасные моменты игры пришлись на первую половину матча. Российская команда выдала большое количество атак. Во втором тайме ее будто подменили. Сборная Кипра во второй половине матча заиграла намного увереннее. Временами болельщики опасались, что россияне могут пропустить мяч.

(Фото: Дмитрий Буянов)

(Фото: Дмитрий Буянов)

Тем не менее, голевые моменты наша сборная тоже создавала, и могла по ходу второго тайма удвоить преимущество. Но реализовать их так и не удалось.

Капитан нашей сборной Артём Дзюба провёл на поле все 90 минут, как и в игре со Сборной Сан-Марино, но отличиться ему так и не удалось, несмотря на то, что воротам соперника он угрожал довольно часто. Острейший эпизод возник на 87-й минуте матча. После подачи Миранчука с углового Фернандес сделал скидку точно на Дзюбу - Артём в упор пробил в ближний угол, но свою команду выручил голкипер Кипра.

К основному времени было добавлено четыре минуты. Все это время мяч больше был под контролем хозяев. Счет не изменился.

(Фото: Дмитрий Буянов)

"Мы к каждой игре готовимся и изучаем соперника – знали, что будет непросто. У Кипра обученная организованная команда, где есть хорошие игроки. Да и победить соперника было важно, чтобы сохранить свои шансы на успешное выступление в группе. Если бы мы забивали, то игра бы сложилась полегче. А счёт 1:0 – он скользкий, любой стандарт мог принести другой результат. Но три очка есть три очка. Этот сезон мы завершили на хорошей ноте", - подвел итоги матча тренер Сборной России Станислав Черчесов.

(Фото: Дмитрий Буянов)

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место. В четырех матчах она набрала девять очков. В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии 6 сентября 2019 года.