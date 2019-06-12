Около тысячи человек пронесли 100-метровый флаг РФ по Большой Покровской в День России Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Около тысячи человек пронесли 100-метровый флаг РФ по Большой Покровской в День России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сегодня - 12 июня, в Нижнем Новгороде прошёл III Всероссийский фестиваль национальных культур "Дружба народов" и Всероссийский фестиваль духовых оркестров "По главной улице с оркестром...".

В рамках фестивалей состоялось шествие национальных коллективов и духовых оркестров по Большой Покровской. 100-метровый триколор от стадиона "Динамо" до площади Минина и Пожарского пронесли около 1 000 человек.

"День России - один из важнейших государственных праздников, когда мы вспоминаем ключевые вехи в истории страны и гордимся своими героями. В этом году акцент при праздновании в Нижнем Новгороде сделан именно на историко-культурной составляющей. Надеюсь, что нижегородцы и гости города смогут ощутить дыхание времени на главных площадках. Грядущий юбилей города - лучший повод как можно лучше узнать свою малую родину", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В шествии приняли участие национальные коллективы и духовые оркестры из 17 районов Нижегородской области и семи регионов ПФО (республики Марий Эл, Мордовия, Башкортостан, Чувашия, а также Оренбургская область, Пермь и Киров).

"Этот праздник является символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Он объединяет всех нас вокруг незыблемых ценностей патриотизма, уважения к истории и культуре своей страны. Россия – это сильное и независимое государство. Россия - это огромный человеческий потенциал, уникальные природные богатства, великие достижения отечественной культуры и науки. Мы гордимся нашим великим прошлым, и, уверен, сделаем все для того, чтобы регион и страна стабильно развивались", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Завершилось шествие дефиле духовых оркестров. У главной сцены на площади Минина и Пожарского сводный духовой оркестр исполнил гимн Российской Федерации.