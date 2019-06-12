Что нужно купить новорожденному?

Будущие родители часто сталкиваются с проблемами выбора новых вещей для малыша. К базовым предметам для новорожденных относят стульчики для кормления, детские игрушки и коляски. Купить стульчик для кормления Peg Perego Tatamia можно здесь.

Родители должны заранее позаботиться о покупке необходимых вещей для малыша. Много товаров закупать сразу не надо, достаточно выбрать только базовый набор. К первоначальным базовым детским вещам относят:

• Кроватка с матрасом.

• Детская коляска.

• Ванночка.

• Памперсы.

• Одеяло.

• Влажные салфетки.

• Детский крем.

• Одежда.

Как выбрать детскую коляску?

В первые месяца своей жизни, маленький ребенок проводит большую часть своего времени во сне. Именно здоровым и крепким сном должны обеспечить его будущие родители. Для этого выбирают детскую кроватку, которая сможет сделать сон ребенка крепким и здоровым.

Конструкция детских кроваток значительно отличается по сложности от взрослых моделей. Такие кроватки обеспечивают безопасность ребенка во время сна. Для удобства родителей существует несколько разновидностей детских спальных мест, отличающиеся по возрастным характеристикам и функционалу. К основным моделям кроваток относят:

• Классическая модель. Это стандартная кроватка, которая твердо стоит на ножках. Для лучшей мобильности некоторые модели оснащены колесиками, что позволяет передвигать коляску в любое удобное место. Если выбор остановился на кроватке с колесиками, то стоит обратить внимание на их фиксацию, чтобы малыш не качался во время сна. В дополнение у некоторых моделей есть выдвижной ящик, где удобно хранить различные детские принадлежности.

• Качалки. Для тех, кто еще не определился с окончательным вариантом, подойдет кровать-качалка. В такой конструкции установлены дугообразные вставки, которые помогают быстро превращать кровать в колыбель.

• Люлька. Такие кровати выглядят уютно и комфортно. Конструкция состоит из основной люльки, которая установлена на 4 ножках. Во время укачивания двигается только люлька, из-за чего малыш быстро уснет.

• Кроватки-трансформеры. Это наиболее практичный вариант кроватки, который объединяет в себе кроватку, пеленальный столик и ящики. Сама конструкция представляет собой комплект детской мебели в одном месте.

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