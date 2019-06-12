Металлоторгующая компания АО «Металлоторг»

Металлопрокат в широком ассортименте можно приобрести в компании АО «Металлоторг».

Металлопрокат - это материал, который востребован в различных сферах промышленности. Компанией АО «Металлоторг» он предлагается в широком ассортименте. Познакомиться с предложениями можно здесь https://metbaza-msk.ru/metallobaza-lobnya.html.

Металлоторгующая компания АО «Металлоторг» занимается реализацией металлопроката с 1992 года. При этом ассортимент на складах постоянно расширяется. Крупнейшая металлобаза в структуре компании находится в Лобне. Она начала работать с момента основания компании. Все это время металлобаза успешно развивалась, сегодня в ее складских помещениях насчитывается более 45000 тонн различного металлопроката.

Разновидности изделий.

Металлопрокат на металлобазу в Лобне попадает непосредственно с известных заводов-производителей. В частности партнерами компании являются Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты, ПАО «Ижсталь» и «Северсталь» и многие другие известные предприятия. Вся продукция на металлобазе имеет необходимую сопроводительную документацию и сертификаты качества.

Компания «Металлоторг» реализует в широком ассортименте:

• Стальную арматуру. которая востребована для усиления железобетонных изделий и сооружений.

• Балки, уголки и швеллеры, способны выдерживать большие нагрузки.

• Трубы круглые и профильные из углеродистой, легированной и нержавеющей стали.

• Стальные листы общего назначения.

• Стальные круги, для обработки которых используется метод волочения.

• Поковки, требующие дальнейшей механической обработки.

• Сетки металлические, которые используются в качестве армированного материала.

• Стальную проволоку различного сечения.

• Квадраты и шестигранники без полого внутреннего пространства.

Другие услуги компании.

Всю металлопродукцию компания при необходимости доставляет автотранспортом по указанному адресу. В парке имеются автомобили Газель грузоподъемностью до полутора тонн. Кроме того имеется возможность использовать большегрузные автомобили-длинномеры грузоподъемностью до 20 тонн и длиной кузова до 12 м. Стоимость перевозки зависит от километража.

Кроме того в компании имеется возможность выполнить резку металла по доступным ценам. Для этого используются:

• Газовые резаки, которые гарантируют быстрый процесс резки.

• Ленточнопильные станки, на которых выполняется резка стальных кругов.

• Гильотины, применяемые для рубки металллопроката.

• Плазменная резка, с помощью которой изготавливаются сложные геометрические фигуры.

Оплата за приобретаемую металлоппродукцию может выполняться различными способами. Физическим лицам можно воспользоваться сервисом Сбербанк-онлайн, оплатить выставленный счет в любом банке или непосредственно в кассе компании. Юридическим лицам реализация осуществляется по договору, для оформления которого представитель организации обязательно должен иметь доверенность.

Все интересующие вопросы можно предварительно согласовать с менеджерами по контактным телефонам. Кроме того в период совершения сделки ее сопровождает сотрудник компании, который владеет всей информацией. Это значит, что не понадобиться каждый раз объяснять ему суть вопросов.

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