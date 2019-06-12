Купол международной Академии Самбо горел в Кстово Нижегородской области Происшествия

Купол международной Академии Самбо горел в Кстово Нижегородской области.

По информации Главного управления МЧС России по Нижегородской области, 12 июня 2019 года в 10:30 поступило сообщение о возгорании по адресу Нижегородская область, г. Кстово, ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва по Самбо".

В пресс-службе регионального правительства добавили, что на место происшествия выехали заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

На место вызова незамедлительно прибыли силы и средства МЧС России. По прибытии к месту было обнаружено, что происходит задымление на кровле здания.

Стоит добавить, что сразу же была проведена эвакуация. Эвакуировано 427 человек, в том числе 230 детей, погибших и пострадавших нет.

Ликвидировано открытое горение купольной части музея Академии "Самбо" на площади 100 кв. м, в котором, по предварительным данным, проходит ремонт. Работа учреждения возобновлена в полном объеме.

Причина пожара устанавливается.