Директор фирмы из Нижнего Новгорода, не выплачивающий сотрудникам зарплату, лишился автомобиля.
Как сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области, по материалам проверок прокуратуры Ленинского района возбуждено 3 уголовных дела.
Так, в ходе проверки исполнения трудового законодательства в ООО "БАС-АТЕЛЬЕ" установлено, что руководитель организации свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату, своим сотрудникам, допустив образование задолженности в размере более 206 000 рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в марте 2019 года возбуждено уголовное дело, а рамках расследования которого руководителем Общества возмещен ущерб в размере 172 000 рублей.
Кроме этого арестован автомобиль, принадлежащий директору организации стоимостью 800 тысяч рублей.
Следует отметить, что в апреле и мае 2019 года прокуратурой района в следственные органы направлено еще 2 материала проверок по факту невыплаты заработной платы двумя коммерческими организациями, сумма задолженности по которым составляет около 75 000 рублей и более 600 000 рублей соответственно.
По результатам их рассмотрения также возбуждены уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ.
Их ход и результаты расследования взяты прокуратурой района на особый контроль.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+