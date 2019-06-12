Директор фирмы из Нижнего Новгорода, не выплачивающий сотрудникам зарплату, лишился автомобиля Происшествия

Директор фирмы из Нижнего Новгорода, не выплачивающий сотрудникам зарплату, лишился автомобиля.

Как сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области, по материалам проверок прокуратуры Ленинского района возбуждено 3 уголовных дела.

Так, в ходе проверки исполнения трудового законодательства в ООО "БАС-АТЕЛЬЕ" установлено, что руководитель организации свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату, своим сотрудникам, допустив образование задолженности в размере более 206 000 рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в марте 2019 года возбуждено уголовное дело, а рамках расследования которого руководителем Общества возмещен ущерб в размере 172 000 рублей.

Кроме этого арестован автомобиль, принадлежащий директору организации стоимостью 800 тысяч рублей.

Следует отметить, что в апреле и мае 2019 года прокуратурой района в следственные органы направлено еще 2 материала проверок по факту невыплаты заработной платы двумя коммерческими организациями, сумма задолженности по которым составляет около 75 000 рублей и более 600 000 рублей соответственно.

По результатам их рассмотрения также возбуждены уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ.

Их ход и результаты расследования взяты прокуратурой района на особый контроль.