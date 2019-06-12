"На Сабантуе заряжаешься положительной энергетикой и ощущаешь культурные связи с прошлыми временами", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Сабантуем.

"Окончание весенних полевых работ - знаковое событие в жизни всех сельских тружеников.

Позади жаркая пора, когда "день – год кормит", и у людей есть возможность немного передохнуть. Сабантуй был одним из таких праздников, когда тот, кто хорошо поработал, мог хорошо повеселиться!", - говорится в поздравлении.

"Всегда весело Сабантуй отмечали в Нижегородской области: накрывали столы, готовили национальные блюда, устраивали состязания, пели и танцевали. Эти традиции сохранились и по сей день. На таком празднике всегда можно зарядиться положительной энергетикой и ощутить культурные связи со временами далекого прошлого!", - сказал Глеб Никитин.

"Всем, кто отмечает Сабантуй, желаю здоровья, благополучия и хорошего урожая! Пусть сбудутся все намеченные планы!", - завершил губернатор свое поздравление.