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Общество

"На Сабантуе заряжаешься положительной энергетикой и ощущаешь культурные связи с прошлыми временами", - Глеб Никитин

15 июня 2019 09:00  [76] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Сабантуем.
"Окончание весенних полевых работ - знаковое событие в жизни всех сельских тружеников.

Позади жаркая пора, когда "день – год кормит", и у людей есть возможность немного передохнуть. Сабантуй был одним из таких праздников, когда тот, кто хорошо поработал, мог хорошо повеселиться!", - говорится в поздравлении.

"Всегда весело Сабантуй отмечали в Нижегородской области: накрывали столы, готовили национальные блюда, устраивали состязания, пели и танцевали. Эти традиции сохранились и по сей день. На таком празднике всегда можно зарядиться положительной энергетикой и ощутить культурные связи со временами далекого прошлого!", - сказал Глеб Никитин.

"Всем, кто отмечает Сабантуй, желаю здоровья, благополучия и хорошего урожая! Пусть сбудутся все намеченные планы!", - завершил губернатор свое поздравление.

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