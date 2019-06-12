Девушка на мотоцикле, перевернувшись на борской трассе, получила множественные травмы
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Девушка на мотоцикле, совершив опрокидывание на трассе в Борском г.о., получила множественные ушибы. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.
ДТП произошло 12 июня примерно в 13:00 на 15 км автотрассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров, когда 21-летняя девушка, управляя мотоциклом Suzuki, не справилась с управлением и опрокинулась на проезжую часть.
В результате девушка сломала стопу и получили множественные ушибы почти всех частей тела. Пострадавшую доставили в борскую больницу, где после осмотра врачей и оказания первой медицинской помощи отпустили домой.
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