Девушка на мотоцикле, перевернувшись на борской трассе, получила множественные травмы Происшествия

Девушка на мотоцикле, перевернувшись на борской трассе, получила множественные травмы Фото: НИА Нижний Новгород

Девушка на мотоцикле, совершив опрокидывание на трассе в Борском г.о., получила множественные ушибы. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 12 июня примерно в 13:00 на 15 км автотрассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров, когда 21-летняя девушка, управляя мотоциклом Suzuki, не справилась с управлением и опрокинулась на проезжую часть.

В результате девушка сломала стопу и получили множественные ушибы почти всех частей тела. Пострадавшую доставили в борскую больницу, где после осмотра врачей и оказания первой медицинской помощи отпустили домой.