Добровольческий фестиваль "Здесь и сейчас" прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Добровольческий фестиваль "Здесь и сейчас" прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня России. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, главная идея фестиваля - показать и рассказать нижегородцам и гостям города о разных видах добровольчества, предоставить возможность каждому попробовать что-то сделать самому: от самых простых вещей - создать уникальную почтовую открытку для одного из пациентов онкологического диспансера или связать кусочек одеяла для одиноко проживающего пенсионера, до таких серьезных взвешенных решений, как, например, сдать кровь на типирование и в будущем, возможно, спасти чью-то жизнь.

"Сегодняшний фестиваль - это уникальная возможность еще раз убедиться в актуальности социальных и добровольческих инициатив, а самое главное, увидеть, понять и почувствовать, что по-настоящему добрые дела доступны каждому человеку в любое время и в любом месте", - отметил Андрей Гнеушев.

Он также добавил, что особое внимание развитию добровольчества в регионе уделяет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который неоднократно подчеркивал, что сегодня, как никогда, важно "продолжать глубокие традиции нижегородского добровольчества и служения людям, нуждающимся в помощи".

В рамках фестиваля прошла интерактивная выставка о добровольческой деятельности, ее реальных целях и видимых результатах.

Для всех желающих был открыт образовательный лекторий, где авторы известных проектов, таких как "Поисково-спасательный отряд "Волонтер", Нижегородская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива", "Том Сойер Фест" и других рассказали о реализации своих инициатив.

"Добровольчество и волонтерство - это особое направление. И наша задача сегодня - познакомить людей с культурой добровольчества. Очень радует то, что здесь и сейчас около 5 тысяч ребят изъявили желание стать добровольцами. То есть наше волонтерское братство стало еще больше", - подчеркнул министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Организатором мероприятия выступил Ресурсный центр развития добровольчества в Нижегородской области "Нижегородская Служба Добровольцев" при поддержке правительства Нижегородской области и Фонда президентских грантов.

"В этом году мы создали ресурсный центр и сегодня в Нижегородской области у каждого есть возможность реализовать любую свою волонтерскую идею. Мы всегда открыты, всегда поможем и методическими рекомендациями, и информационным оповещением. Сегодня все, у кого есть добровольческая идея, может зарегистрироваться на сайте "Доброволец России", подать свой проект и получить в том числе материальную поддержку", - рассказал директор Ресурсного центра "Нижегородская Служба Добровольцев" Андрей Жильцов.

"Нижегородская Служба Добровольцев" действует как ресурсный центр развития добровольчества Нижегородской области. Основные целевые группы организации - молодежь, пожилые люди, некоммерческие и муниципальные социальные организации, а также коммерческие структуры, осуществляющие благотворительную деятельность.

Напомним, с 1 января 2019 года в стране реализуется федеральный проект "Социальная активность", который входит в национальный проект "Образование" в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. Нацпроект призван в том числе создать необходимые условия для развития добровольчества в России и оказать поддержку общественных инициатив и проектов.