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Бизнес

"Национальная система сертификации" Росстандарта пополнилась очередным нижегородским продуктом

13 июня 2019 14:59  [134] Бизнес

"Национальная система сертификации" (НСС) Росстандарта пополнилась очередным нижегородским продуктом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о сливочном шоколадном масле для детей с массовой долей 62%, производителем которого является АО "Молоко" (Шахунья). В орган по сертификации ЦСМ Росстандарта ля участия в НСС предприятие направило семь видов молочной продукции. Все образцы успешно прошли испытания и 400-ым продуктом стало сливочное шоколадное масло.

"Качество и безопасность нашей продукции – основные составляющие стратегии реализации здорового питания, которую мы активно продвигаем. Это касается как сырья, которое поступает на молочный завод, так и той продукции, которая попадает на стол нижегородцам. Налажена система производственного контроля, но в обязательном порядке мы подтверждаем качество молока, сливок, масла сливочного и другой продукции в независимой лаборатории Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний Нижегородской области. Если ГОСТ – то только ГОСТ. Ничего более", - сказала главный технолог АО "Молоко" Татьяна Березина.

"Число участников НСС растет, это говорит о том, что проект актуален как среди производителей, так и среди потребителей. В большинстве своем это пищевая продукция. На сегодняшний день в реестре товаров НСС 1832 позиции. И это товары, за качество которых Росстандарт может поручиться", - отметил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Напомним, Национальная система сертификации - это система добровольной проверки продукции товаропроизводителей на соответствие требованиям ГОСТ. Стать участником НСС просто – нужно подать заявку на сайте Нижегородского ЦСМ.

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