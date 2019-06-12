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Общество

Концессию на создание парковочных мест в Нижнем Новгороде планируют подписать в октябре

13 июня 2019 15:10  [110] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Концессию на создание парковочных мест в Нижнем Новгороде планируют подписать в октябре 2019 года. Об этом сообщил директор департамента инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации города Сергей Солдатенков на заседании постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 13 июня.

Он напомнил, что в апреле было принято решение о заключении администрацией города c инвестором концессионного соглашения на 12 лет, которое предусматривает создание порядка 7 400 платных парковочных мест в границах действующих дорог Нижнего Новгорода и . Сейчас объявлен конкурс по выбору концессионера.

На заседании комиссии депутаты одобрили пять помещений, на территории которых создадут центр мониторинга и управления парковками. Общая площадь этих помещений составляет 601 кв.м. Они расположены в здании по адресу: ул. Бринского, 3А (это бывшее здание поста ГИБДД). Теперь эти помещения будут внесены в перечень объектов муниципального имущества. Ранее администрация города рассматривала помещение на пр. Гагарина д.16.

Окончательное решение будет принято на заседании Гордумы 19 июня 2019 года.

Напомним, закон об организации дорожного движения и парковок принят в I чтении в Нижегородской области.

 

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