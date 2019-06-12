Банк "Открытие" обеспечил 10 тысяч транзакций во время отборочных туров ЧЕ-2019 в Нижнем Новгороде и Саранске Бизнес

Банк "Открытие" эксклюзивно обеспечил работу Pos-терминального оборудования и обслуживание пластиковых карт на фуд-кортах стадиона "Нижний Новгород" и "Мордовия Арена" в рамках проведения отборочного тура Чемпионата Европы по футболу 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Основным спонсором игр выступала Российская национальная система платежных карт "Мир".

Согласно договоренностям, достигнутым ранее, игры проводились под эгидой бонусной системы программы лояльности. Владельцы платежных карт "Мир", пользуясь услугами на стадионах, вернут себе до 10% кэшбэка.

Как пояснили в пресс-службе, на двух матчах побывало более 70 тысяч человек, включая гостей из Кипра и Сан-Марино. Из них за услуги общепита расплатилось картами более 10 тысяч человек (1/7 часть посетителей).

"Спортивные и массовые мероприятия – это всегда большая ответственность и огромное количество людей со всего мира, проект был технически сложным, но мы справились. Об успешном выполнении всех требований, а также условий Национальной системы платежных карт свидетельствует бесперебойная работа оборудования. Была проделана огромная работа по запуску и сопровождению работы в рамках совместных договоренностей, выражаю всем коллегам большую благодарность", - отметил руководитель направления по продажам торгового эквайринга Приволжского филиала банка "Открытие" Дмитрий Чернышев.