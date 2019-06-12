"Администрация Бора должна за неделю обозначить решение проблемы с Мухинским озером", - Денис Москвин Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Комиссия во главе с депутатом Государственной думы, секретарем регионального отделения "Единой России" Денисом Москвиным и министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андреем Чертковым проинспектировала благоустройство Мухинского озера в г.о.Бор.

В прошлом году на благоустройство озера в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" и партийного проекта "Городская среда" из федерального бюджета было выделено 15 млн рублей. Работы на объекте в рамках первой очереди благоустройства были сданы в конце 2018 года. Однако уже весной этого года жители Бора обнаружили, что в Мухинском озере, расположенном в центре города, исчезла вода.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс в СМИ и социальных сетях. Местные власти пытались наполнить озеро водой из городского водопровода пожарным гидрантом, но такие меры проблему не решили.

Непосредственно на месте Денис Москвин и Андрей Чертков разбирались в ситуации, выслушали местных жителей и общественников и призвали местные власти к ответу.

"На благоустройство озера из федерального бюджета было выделено 15 миллионов рублей, и вот такой плачевный результат мы видим. Сам по себе проект неплохой, современный и очень ожидаемый жителями. Но в результате мы имеем просто котлован. Пока это дискредитация всей программы "Формирование комфортной городской среды". Должны быть порядок и четкое понимание того, что мы делаем. Мы это для людей делаем в первую очередь. А у людей есть вопросы", - заявил Денис Москвин.

Как рассказывают местные жители, во время работ водоем, по сути, был сдвинут в сторону на 10 метров.

"Мы не выделим вам больше федеральных денег, если вы таким образом будете сдавать объекты. Это просто невозможно", - подчеркнул депутат Госдумы, обращаясь к главе администрации Бора Александру Киселеву.

По словам Дениса Москвина, сейчас необходимо скорейшим образом найти пути выхода из ситуации в интересах жителей.

"Самое главное ответить на вопрос людей, когда Мухинское озеро придет в то состояние, которое мы видим в проекте и на эскизах. Ответа я сейчас не получил, к сожалению, ни от главы администрации, ни от его коллег. В первую очередь, сейчас необходимо получить экспертное заключение со стороны уполномоченной организации. У администрации есть ровно неделя на то, чтобы выработать четкую и понятную дорожную карту по решению проблемы", - отметил депутат Госдумы.

Несмотря на возникшие сложности, местные жители надеются, что озеро когда-нибудь заживет новой жизнью.

Дорожную карту от борской администрации ждут к 20 июня. Также Денис Москвин направил обращение в надзорные органы с просьбой разобраться в резонансной ситуации.