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Общество

"Транснефть-Верхняя Волга" выпустила почти 500 мальков стерляди в Чебоксарское водохранилище

13 июня 2019 16:54  [192] Общество

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" выпустило почти 500 мальков стерляди в Чебоксарское водохранилище на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выпуск стерляди стал первым этапом реализации комплекса экологических мероприятий АО "Транснефть-Верхняя Волга" по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в 2019 году.

Всего с июня по октябрь текущего года планируется выпустить более 14,3 тысяч мальков стерляди и толстолобика в Чебоксарское водохранилище в Нижегородской области, в реку Оку во Владимирской области, а также в Щекинское водохранилище в Тульской области.

В пресс-службе пояснили, что "Транснефть-Верхняя Волга" ежегодно осуществляет искусственное зарыбление, которое является добровольной компенсацией воздействия на окружающую среду строительно-монтажных работ на территориях своего присутствия.

В 2018 году компания выпустила в Чебоксарское, Горьковское водохранилища в Нижегородской и Ивановской областях и в реку Оку во Владимирской области 1,3 млн мальков стерляди.

"АО "Транснефть-Верхняя Волга" уделяет высокое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. Требования политики в области экологической безопасности предприятия учитываются при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти", - говорится в сообщении компании.

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