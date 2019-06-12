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Общество

Депутаты профильной комиссии Гордумы одобрили передачу двух объектов в рамках развития ул. Черниговской

13 июня 2019 17:04  [175] Общество
Здания по ул. Черниговской

Здания по ул. Черниговской

Фото: Google карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Нижегородской думы одобрили передачу двух объектов в рамках развития ул. Черниговской на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 13 июня 2019 года.

Изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы, которые представила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева, подразумевают передачу ГБУ НО "Кадастровая оценка" зданий по адресам: ул. Черниговская, 22 и ул. Черниговская, 30. В дальнейшем они будут отданы в пользование АО "НоваКард".

Напомним, АО "НоваКард" планирует развитие ул. Черниговской (от Метромоста до Молитовского моста), комплексное благоустройство набережной Оки, создание многофункционального центра и преобразование Куйбышевской водонапорной станции в бизнес и арт-объект. Объем инвестиций составляет 9 млрд рублей.

Компания планирует построить новые и отреставрировать существующие жилые дома на этой территории; преобразовать заброшенную водонапорную станцию, которая является объектом культурного наследия, в бизнес и арт-центр с рестораном и пунктом проката инвентаря для отдыха. На набережной будет создан парк.

 

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