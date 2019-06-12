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Бизнес

"Ростелеком" и Mail.ru Group станут совместно разрабатывать продукты для цифрового школьного образования

13 июня 2019 17:29  [120] Бизнес

"Ростелеком" и Mail.ru Group станут совместно разрабатывать продукты для цифрового школьного образования. Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Компании объявляют о стратегическом сотрудничестве в области цифрового школьного образования в России. Соответствующее соглашение подписали первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко и генеральный директор Mail.ru Group (Россия) Борис Добродеев.

Документ предполагает создание совместного предприятия (СП) ООО "Цифровое Образование", которое призвано занять лидирующие позиции на рынке цифрового школьного образования в России. Стороны договорились, что доли в СП будут распределены между ними поровну.

Основной сферой деятельности СП станет разработка информационных продуктов, предназначенных для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники, коммуникационные сервисы для школ, учителей, родителей и учеников. Стороны объединят ресурсы и экспертизу для разработки в рамках СП собственных технологий, необходимых для процессов цифрового образования.

"Поддержка образования и науки входит в число стратегических направлений развития Mail.ru Group. Более восьми лет мы даем студентам возможность получить практические знания в сфере IT, помогаем школьникам с профориентацией и проводим конференции и чемпионаты для профессионалов. Мы рады, что нашим партнером в развитии этого направления станет "Ростелеком". Объединив усилия, мы надеемся, что сможем сделать образование в школах всей страны более технологичным и современным", - комментирует генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

"Одна из важнейших задач для "Ростелекома" – предоставить школьникам из всех уголков страны доступ к качественному образовательному контенту. Сегодня образовательный процесс тесно связан с цифровыми технологиями, как в части разработки, так и доставки контента. При этом потребность в качественных образовательных продуктах с применением новых технологий чрезвычайно велика. У нашей компании и холдинга Mail.ru Group есть все необходимые компетенции и опыт для решения этой задачи", - сказал первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.

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