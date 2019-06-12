Нижегородские дома, где ремонтируют фасады и кровли, оборудуют камерами видеонаблюдения Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородские дома, где ремонтируют фасады и кровли, оборудуют камерами видеонаблюдения. Такую информацию озвучил исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, 13 июня 2019 года специалисты Фонда капремонта проверили ход работ на так называемых проблемных домах Автозаводского района. Эксперты посетили три объекта, где после смены подрядчика продолжается ремонт кровель.

Компания, которая изначально выполняла работу по ремонту крыш, обанкротилась, поэтому Фонд принял решение расторгнуть договор. После проведения аукциона был выбран новый подрядчик, который устраняет нарушения.

Первый адрес, который посетила комиссия, это дом №20А по Южному шоссе. Сейчас работы здесь выполнены на 50%. Для ускорения темпов проведения ремонта подрядчиком также используется резчик кровли.

"Мы постоянно объезжаем все объекты и следим за качеством ремонтных работ. На данном объекте все идет в графике", - сказал Дмитрий Гнатюк.

"Для нас главное сделать работу качественно. Для этого мы закупили новое оборудование и сейчас уже полностью демонтировали старую кровлю и начали укладывать новые материалы. Планируем закончить через две, две с половиной недели. И на свою работу мы даем гарантию 5 лет", - рассказал исполнительный директор ООО "СТА-Столица" Дмитрий Райкин.

Еще два адреса, куда отправилась комиссия, это дома №4 и №6 по улице Лескова. На доме №4 капитальный ремонт близится к завершению. Выполнено 95% работ. Уже произведена замена обрешетки и металла, ремонт стропильной системы, сделано утепление чердачного перекрытия.

Готовность дома №6 составляет 50%. При этом следить за работами жители этого дома могут в режиме онлайн.

"На крыше установлена видеокамера. Это сделано с целью дополнительного контроля проведения работ. Эту практику мы будем тиражировать и дальше. В будущем все дома, где идут работы по ремонту фасадов и кровель, будут оборудованы камерами видеонаблюдения. Стоит отметить, что затраты по установке камер ни в коем случае не ложатся на плечи жителей. Видеонаблюдение устанавливает подрядчик за свой счет, это прописано в контракте", - добавил Дмитрий Гнатюк.

На текущий момент камеры видеонаблюдения установлены на шести домах в Автозаводском районе, где подрядные организации производят работы по ремонту кровли. Еще на восьми домах в Сормовском и Приокском районах ведутся работы по установке и подготовке к видеотрансляции.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу – повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе. Также Глеб Никитин дал поручение оптимизировать работу с жителями и подрядными организациями, повысить качество проводимых работ.