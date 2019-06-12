Новый инвестор появился у нижегородского ЖК "Окский берег" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Новый инвестор появился у нижегородского ЖК "Окский берег". Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 13 июня 2019 года в ходе личного приема граждан.

Глеб Никитин сказал, что инвестором может выступить ГК "Монолит", которая намерена вложить в достройку жилого комплекса собственные средства. С компанией уже подписано соглашение.

Ранее рассматривалась возможность передачи права достройки ЖК "Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства" (создан правительством РФ для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками).

Проект жилого комплекса предполагает строительство 1,5 млн кв.м жилых помещений – это квартиры, таунхаусы и коттеджи для 80 тысяч человек. На сегодняшний день в жилом комплексе не достроены восемь жилых кварталов - это 58 многоквартирных домов, для строительства 56 из них привлечены средства дольщиков. При этом в ЖК есть свободные активы, реализация которых может быть направлена на завершение строительных работ.

Бывшие застройщики ЖК "Окский берег" принимали участие в федеральной программе "Жилье для российской семьи": предлагалось строительство жилья экономкласса с дальнейшей продажей построенных объектов по фиксированной цене, не превышающей 35 тыс. рублей за кв.метр. В рамках программы был предусмотрен механизм выкупа инженерной инфраструктуры у застройщика, что позволяло компенсировать затраты на строительство инженерных сетей.