Последние новости рубрики Общество
13 июня 2019 19:29  [136] Нижний сегодня: главные события дня
13 июня 2019 19:19  [56] Глава рабочей группы Госсовета Глеб Никитин опроверг предложение поднять тарифы на мусор
13 июня 2019 19:07  [152] Глеб Никитин провел личный прием граждан в приемной президента России в ПФО
13 июня 2019 18:42  [170] Новый инвестор появился у нижегородского ЖК "Окский берег"
13 июня 2019 18:37  [147] Нижегородские дома, где ремонтируют фасады и кровли, оборудуют камерами видеонаблюдения
13 июня 2019 18:19  [511] Аэрофлот 13 июня отменил два рейса Нижний Новгород-Москва с использованием самолета Sukhoi Superjet
13 июня 2019 17:48  [179] Иван Носков встретился с жителями поселков Бабино, Игумново, Петряевка и Колодкино Нижегородской области
13 июня 2019 17:04  [176] Депутаты профильной комиссии Гордумы одобрили передачу двух объектов в рамках развития ул. Черниговской
13 июня 2019 16:54  [191] "Транснефть-Верхняя Волга" выпустила почти 500 мальков стерляди в Чебоксарское водохранилище
13 июня 2019 16:32  [208] Рекультивация Шуваловской свалки начнется после ликвидации находящихся рядом с ней объектов недвижимости
Общество

Глава рабочей группы Госсовета Глеб Никитин опроверг предложение поднять тарифы на мусор

13 июня 2019 19:19  [56] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Глава рабочей группы Госсовета по подготовке доклада по экологии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг сведения о том, что в документе якобы содержится предложение о росте тарифов на утилизацию мусора. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Информация о том, что в докладе рабочей группы Государственного совета РФ содержится предложение об увеличении тарифов для населения, не соответствует действительности", - сообщил Глеб Никитин "Интерфаксу".

По его словам, предложение по созданию "резерва" в тарифе не связано с увеличением платежа для жителей.

"Сейчас федеральный закон "Об отходах производства и потребления" уже предполагает, что собственники полигонов и эксплуатирующие организации должны проводить работы по рекультивации. На практике это чаще всего не делается, и заброшенные свалки продолжают наносить ущерб окружающей среде. Таких примеров с многолетней историей очень много", - пояснил Глеб Никитин.

"Ликвидация подобных полигонов затем требует значительных вливаний из бюджетов всех уровней, а со временем средств может понадобиться только больше. В Нижегородской области мы убедились в этом при ликвидации полигона "Игумново". Создание специального счета или фонда позволит избежать подобных ситуаций. По сути это "окрашенные деньги" внутри тарифа, которые нельзя будет расходовать на другие цели. Таким образом, речь идет не об увеличении тарифа, а лишь об изменении его структуры", - добавил он.

Доклад рабочей группы Государственного совета является рабочим документом и находится в формате обсуждения, подчеркнул Глеб Никитин. Он рассказал, что к работе уже привлечены более 120 человек, среди которых представители власти, общественных организаций, региональных операторов.

В четверг 13 июня газета "Известия" сообщила со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии, что тарифы на утилизацию мусора могут вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок. Издание сообщило, что документ предполагает создание специального счета или фонда, где будут копиться средства на будущую рекультивацию.

Минстрой, Минприроды и ФАС тогда не предоставили "Известиям" позицию по этому вопросу.

С 1 января в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с 1 января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph