Глава рабочей группы Госсовета Глеб Никитин опроверг предложение поднять тарифы на мусор Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Глава рабочей группы Госсовета по подготовке доклада по экологии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг сведения о том, что в документе якобы содержится предложение о росте тарифов на утилизацию мусора. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Информация о том, что в докладе рабочей группы Государственного совета РФ содержится предложение об увеличении тарифов для населения, не соответствует действительности", - сообщил Глеб Никитин "Интерфаксу".

По его словам, предложение по созданию "резерва" в тарифе не связано с увеличением платежа для жителей.

"Сейчас федеральный закон "Об отходах производства и потребления" уже предполагает, что собственники полигонов и эксплуатирующие организации должны проводить работы по рекультивации. На практике это чаще всего не делается, и заброшенные свалки продолжают наносить ущерб окружающей среде. Таких примеров с многолетней историей очень много", - пояснил Глеб Никитин.

"Ликвидация подобных полигонов затем требует значительных вливаний из бюджетов всех уровней, а со временем средств может понадобиться только больше. В Нижегородской области мы убедились в этом при ликвидации полигона "Игумново". Создание специального счета или фонда позволит избежать подобных ситуаций. По сути это "окрашенные деньги" внутри тарифа, которые нельзя будет расходовать на другие цели. Таким образом, речь идет не об увеличении тарифа, а лишь об изменении его структуры", - добавил он.

Доклад рабочей группы Государственного совета является рабочим документом и находится в формате обсуждения, подчеркнул Глеб Никитин. Он рассказал, что к работе уже привлечены более 120 человек, среди которых представители власти, общественных организаций, региональных операторов.

В четверг 13 июня газета "Известия" сообщила со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии, что тарифы на утилизацию мусора могут вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок. Издание сообщило, что документ предполагает создание специального счета или фонда, где будут копиться средства на будущую рекультивацию.

Минстрой, Минприроды и ФАС тогда не предоставили "Известиям" позицию по этому вопросу.

С 1 января в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с 1 января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.