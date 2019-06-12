Прокуратура добилась погашения задолженности перед микропредприятием по муниципальному контракту в Нижегородской области Происшествия

Прокуратура добилась погашения задолженности перед микропредприятием по муниципальному контракту в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в прокуратуре 14 июня 2019 года.

В ходе выездного приема к представителям региональной прокуратуры обратился директор микропредприятия, который не мог на протяжении более двух лет добиться выплаты положенных ему денег со стороны администрации Кстовского района. По исполненному муниципальному контракту микропредприятию были должны более 100 тыс. руб.

По результатам проведенной Кстовской городской прокуратурой проверки в адрес главы администрации внесено представление об устранении выявленных нарушений. Задолженность перед предпринимателем погашена в полном объеме.