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Политика

Четырнадцать кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области представили свои проекты комиссии

14 июня 2019 10:14  [82] Политика

Фото: с сайта Команды Правительства

Четырнадцать кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области защищают свои проекты перед экспертной комиссией 14 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Конкурсная процедура началась рано утром. Все эти кандидаты (14 из 33, изначально подавших заявки) успешно прошли заочное тестирование в рамках проекта "Команда Правительства" и собеседование со специалистами РАНХиГС.

Комиссии, в которую входят представители профильной общественности, оценит заранее подготовленные программы кандидатов и решение кейсов, поступивших на сайт "Команды Правительства" от жителей. Сбор предложений проходил с 6 по 19 марта. За это время поступило 240 предложений, получивших 1270 лайков и 48 дислайков.

В ходе жеребьевки, состоявшейся 13 июня, между кандидатами были распределены вопросы для решения в рамках защиты программ. Таким образом, на подготовку предложений у соискателей было около суток. Вопросы, на которые предстоит ответить кандидатам, касаются инженерной инфраструктуры, ввода в эксплуатацию жилья, строительства спортивных объектов на селе, расселения и сноса аварийных домов, а также достройки трех проблемных жилых комплексов – ЖК "На Гончарова", ЖК "Квартал Европейский" и ЖК "Радуга" в Дзержинске.

"Все пять экспертов, которые входят в комиссию - профессионалы, чья компетентность в строительной сфере не вызывает сомнений. Таким образом, вам предстоит доказывать свою компетентность не перед исполнительной властью, а перед вашими коллегами", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, обращаясь к кандидатам.

Напомним, что презентация программы "Команда Правительства", о которой глава региона Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости

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