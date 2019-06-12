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Происшествия

Суд приговорил расплатившегося в магазине чужими банковскими картами нижегородца к году лишения свободы условно

14 июня 2019 10:28  [54] Происшествия

Суд приговорил расплатившегося в магазине чужими банковскими картами нижегородца к году лишения свободы условно. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 14 июня 2019 года.

Судом установлено, что в октябре 2018 года 32-летний житель Советского района нашел на улице Оранжерейной кошелек, лежащий на асфальте между бордюром и автомобилем. Обнаружив в нем банковские карты, которые оказались "бесконтактными", злоумышленник отправился с ними в магазин, где совершил покупки на общую сумму почти 11 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания мужчина свою вину в совершении преступления признал полностью. В содеянном раскаялся, ущерб возместил в полном объеме.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал злоумышленника виновным по п. "г" ч.2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа) и назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

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