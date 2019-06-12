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Политика

Владислав Параничев назначен директором МКУ "Специалист" города Дзержинска

14 июня 2019 10:35  [57] Политика
Владислав Параничев

Владислав Параничев

Фото: администрация г.Дзержинск

Владислав Параничев назначен директором МКУ "Специалист" города Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующее распоряжение подписал глава Дзержинска Иван Носков. 14 июня 2019 года Владислав Параничев был представлен сотрудникам учреждения в качестве нового руководителя.

СПРАВКА:

Владислав Параничев родился 20 января 1969 года в городе Дзержинске Горьковской области. В 1990 году окончил Горьковское высшее военное строительное командное училище. В 2004 получил второе высшее образование, окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского.

Свою воинскую трудовую деятельность Владислав Параничев начал в 1990 году в городе Знаменске. С 2008 года являлся Военным комиссаром города Балахны и Балахнинского района, а с 2009 по 2016 год работал на должности заместителя начальника отдела военного комиссариата Нижегородской области. С 2016 по 2019 год работал в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных сил РФ в Москве.

Женат, воспитывает сына и двух дочерей.

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