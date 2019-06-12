Выставка "Древности земли Кстовской" открылась в краеведческом музее при поддержке "Лукойла" Культура и отдых

Фото: Лукойл

Выставка "Древности земли Кстовской" открылась в Кстовском историко-краеведческом музее при поддержке "Лукойла". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Экспозиция посвящена быту и традиционным промыслам жителей Кстовского района в 19-20 веках. Гости выставки смогут познакомиться как с древнейшими страницами истории Кстовской земли, увидеть палеонтологические и археологические находки, так и с бытом крестьян и речников рубежа столетий.

В выставочном зале представлены несколько тематических комплексов: крупногабаритный макет деревенской избы, иллюстрирующий крестьянский быт и традиционные занятия, фрагменты интерьера гостиной мещан и капитанского кабинета.

Для создания макета витрины в стиле русской избы компанией "Лукойл" были выделены средства, а сотрудник проектно-конструкторского офиса ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Анна Галкина помогла создать ее проект.

Как отметили хранители музея, на этом они не остановятся - выставка продолжит развиваться. В планах дополнить ее интерактивной составляющей.