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Общество

"Со времен Гиппократа врачевание остается и самым трудным, и самым благородным делом", - Евгений Лебедев

16 июня 2019 11:38  [44] Общество

"Со времен Гиппократа врачевание остается и самым трудным, и самым благородным делом", - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя жителей региона с Днем медицинского работника, который отмечается в России 16 июня.

Евгений Лебедев вспомнил слова академика Билибина: "Медицина для истинного врача больше чем профессия — она образ жизни".

"В медицину не приходят случайные люди. Любовь к избранному делу, сострадание и милосердие, отзывчивость и доброта – вот основные качества, которыми обладают медицинские работники: врачи, медицинские сестры, санитары, фельдшеры, фармацевты, все те, кому мы доверяем свои жизнь и здоровье", - сказал председатель ЗС НО.

"Многие из вас встретят праздник на рабочих местах: у постели больного, в машине скорой помощи, в операционной. Ваша работа требует большого терпения, огромных физических и душевных сил, знаний и умений. Но результат ежедневного труда – спасенные жизни и благодарность пациентов, безусловно, оправдывает все усилия", - добавил он.

По его словам, современная медицина – "это сфера высоких технологий с мощным оборудованием, передовыми методами лечения и профилактики. Но не один прибор не может заменить внимания к больному, умения найти нужные слова и вашего профессионализма".

"Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде", - заключил Евгений Лебедев.

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