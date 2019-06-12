Нижегородские промышленные предприятия изучили опыт бережливого производства АПЗ Общество

Фото: АПЗ

Представители нескольких промышленных предприятий посетили производственные площадки Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина с целью обмена опытом в рамках программы "Эффективный регион". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Среди них сотрудники ОАО "Рикор Электроникс" (г.Арзамас), ОАО "Транспневматика" (г.Первомайск) и ООО "Автомеханический завод" (г.Нижний Новгород). В составе прибывших групп были специалисты, занимающиеся оптимизацией производственных процессов, руководители служб, начальники цехов и директорский корпус.

Гости в сопровождении начальника отдела бизнес-анализа Романа Ляпина и ведущего бизнес-аналитика Владимира Наумова посетили цеха №51 и №53, склад ПКИ. Их интерес вызвал опыт АПЗ по организации производства в соответствии с принципами бережливого производства, автономное обслуживание оборудования, хранение комплектующих и организация складского хозяйства.

Отмечается, что Арзамасский приборостроительный завод – одно из первых предприятий Нижегородской области, вошедших в пилотный региональный проект по внедрению бережливого производства. Кроме того, завод активно занимается развитием собственной производственной системы.

"Наше предприятие вошло в федеральную программу Бережливого производства. Мы приехали на АПЗ, где эти инструменты уже внедрены, с целью посмотреть, как именно они работают, перенять соответствующий опыт производства. Как бы банально это ни звучало, но то, что мы здесь увидели, нам очень понравилось. Работа склада комплектующих изделий на АПЗ организована на высшем уровне. Нам однозначно есть что почерпнуть. Спасибо огромное руководству Арзамасского приборостроительного завода за гостеприимство и возможность увидеть все это лично", - отметил директор по развитию ООО "Автомеханический завод" Михаил Комаров.

"Внедрение инструментов Бережливого производства на АПЗ идет полным ходом. Система автономного обслуживания оборудования, которую мы увидели здесь, не вызывает ни капли сомнения в своей необходимости. Оборудование, вышедшее из строя, – это не только простой производства и риск срыва заказа, это еще потерянные нервы мастеров, начальников цехов и руководителей служб. Несомненно, за станками необходим ежедневный уход и контроль, без этого никуда. Мы также постараемся повысить эффективность работы своих цехов. Пример АПЗ заразителен", - в свою очередь сказал начальник отдела механизации, автоматизации и оптимизации производственных процессов ОАО "Транспневматика" Александр Ленькин.

Сотрудники сторонних организаций также обсудили тонкости производства за круглым столом с директором по производству Алексеем Телегиным, и главным механиком Сергеем Корчагиным.