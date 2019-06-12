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Общество

Движение транспорта у Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде будет временно прекращено из-за ночного велопробега 14 июня

14 июня 2019 12:23  [129] Общество

Движение транспорта на пл. Минина и Пожарского у Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде будет временно прекращено из-за ночного велопробега "Велоночь НН-2019" 14 июня 2019 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.

Участок от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной, а также Георгиевский съезд будут перекрыты с 19:00 14 июня до 01:00 15 июня.

Также, с 23:00 14 июня до 01:00 15 июня будет временно прекращено движение транспорта на участке дороги, прилегающей к Чкаловской лестнице (со стороны памятника Катер "Герой").

Объехать зону проведения мероприятия можно по прилегающим улицам.

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