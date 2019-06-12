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Происшествия

Рабочий погиб, упав с высоты на строительной площадке аквапарка на Гагарина в Нижнем Новгороде

14 июня 2019 12:25  [123] Происшествия
Строительная площадка аквапарка на Гагарина

Строительная площадка аквапарка на Гагарина

Фото: НИА Нижний Новгород

Рабочий погиб, упав с высоты на строительной площадке аквапарка на Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональная Государственная инспекция труда.

Несчастный случай произошел с 52-летним мужчиной, который являлся разнорабочим и трудился в строительной организации ООО "Век".

Госинспекция труда в ходе расследования выяснила, что 11 июня на строительной площадке аквапарка мужчина выпал из технологического проема с шестиметровой высоты. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и проверяется, выполнялись ли нормы законодательства, которые могли бы предотвратить несчастный случай.

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