Глеб Никитин внес в ЗС НО проект поправок в бюджет на 2019 год Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вынес на рассмотрение депутатов регионального Законодательного собрания проект внесения изменений в закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Об этом сообщает министерство финансов Нижегородской области.

Большинство статей касаются увеличения расходов на проведение текущего ремонта учреждений образования, здравоохранения и культуры. В частности, в 2019 году требуются дополнительные средства в сумме 11,4 млн рублей на капитальный ремонт лечебного корпуса №1 ГБУЗ НО "Инфекционная больница №23". Больнице требуется укрепление фундамента, очистка от старой штукатурки и ремонт стен. Положительное заключение по проектно-сметной документации получено 11 февраля, ремонт планируется провести в 2019 году.

В изменениях регионального бюджета также предусмотрены ассигнования в размере 15,3 млн рублей на реконструкцию терапевтического корпуса и строительство перехода к операционному блоку главного корпуса Шахунской ЦРБ и 4,5 млн – на новый лифт для Лысковской ЦРБ.

МБУ СШОР "Салют" города Дзержинска предлагается выделить средства на капитальный ремонт легкоатлетического ядра и замену конструкций мачт освещения поля СК "Капролактамовец". В 2019 году на эти цели планируется выделить 51,26 млн рублей, в следующем – 35 млн рублей.

Кроме того, в случае принятия положительного решения по проекту бюджета 200 школ Нижегородской области получат по 200 тысяч рублей на ремонт и подготовку к новому учебному году, а для гагинской, большеболдинской, ковернинской, лукояновской и решетихинской (Володарский район) библиотек – средства на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта.

Основные параметры областного бюджета на 2019 год с учетом предлагаемых изменений составят: доходы: 171 540 785,2 тыс. рублей (увеличены на 3 348 039,4 тыс. рублей); расходы: 182 144 560,2 тыс. рублей (увеличены на 3 348 039,4 тыс. рублей); дефицит: -10 603 775,0 тыс. рублей (без изменений).

Ранее сообщалось, что бюджет Нижегородской области за 4 месяца исполнен с профицитом в 7,8 млрд рублей.