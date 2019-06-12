Денис Москвин провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя "Единой России" Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной думы, секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Во время приема Денис Москвин рассмотрел семь обращений. Они касались вопросов газификации, ремонта дорог, модернизации детских площадок и многих других.

Так, к депутату обратилась жительница Ленинского района Нижнего Новгорода Алена Королева с просьбой оказать содействие в сносе гаражей и ремонте пешеходного тротуара по дороге от микрорайона "Аквамарин" к школе №101.

"Мы переехали в новый микрорайон исключительности из-за близости этой школы. Но проблема в том, что дорога до самой школы для детей небезопасна, и на всем пути фактически отсутствует тротуар. Там с одной стороны оживленная дорога, с другой – заброшенные гаражи, разрушенные асфальтовое покрытие и лестницы. Уже неоднократно дети травмировали ноги об торчащие арматуры", - рассказала Алена Королева.

По словам Дениса Москвина, этот вопрос уже находится на рассмотрении в администрации района: подписаны распоряжения о принудительном демонтаже гаражей, заключен договор на выполнение этих работ с подрядной организацией. Депутат сообщил, что настоятельно попросит главу района информировать жителей о каждом этапе работ. Ожидается, что уже к новому учебному году вопрос будет решен.

Еще одно из обращений касалось ремонта асфальтобетонного покрытия на территории детского сада №453.

"На эти работы потребуется около 1,5 млн рублей. У нас существует большое количество программ, в рамках которых выделяются деньги в благоустройство дворов, ремонт дорог, фасадов зданий и самих школ. Но, к сожалению, нет ни одной программы для решения вопросов, связанных с ремонтом тропиночно-дорожной сети на территории детских садов и школ. Есть дорожки, которые не обновлялись десятилетиями. На это нужны очень большие деньги, суммы неподъемные ни для образовательных учреждений, ни для муниципалитетов. С нашей стороны уже были обращения в федеральные ведомства. Теперь мы должны сделать все, чтобы в следующем году этот вопрос был решен на федеральном уровне", - заявил Денис Москвин.

Во время приема жителям были даны необходимые разъяснения и консультации. Все озвученные вопросы взяты на личный контроль Дениса Москвина. Дальше работа по обращениям будет вестись совместно с соответствующими органами государственной власти и местного самоуправления.