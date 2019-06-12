Уникальный медиафасад «Футурис»

Многие предприниматели понимают, насколько важной оказывается яркая и уникальная реклама. Медиафасад БЦ "Futuris" - это один из достойных объектов для активного привлечения представителей целевой аудитории. Площадь используемого экрана составляет 10 тысяч квадратных метров, благодаря чему рекламу можно по достоинству оценить на расстоянии до 1 500 метров. При этом медиафасад располагается в одном из лучших мест города, благодаря чему обеспечивается до 6 700 000 просмотров в месяц.

Бизнес-центр «Футурис» обладает уникальным медиафасадом, являющимся технологически-архитектурным разрешением. Такой медиафасад представляет собой мультимедийный мегаэкран с четырьмя гранями. Гарантируется возможность воспроизведения практически любой графики: статические логотипы, высококачественные фотографии, разнообразные видеоролики. При этом поддержка 16 миллионов оттенков способствует тому, чтобы любое изображение выглядело безупречно.

Нужно понимать, что стоимость размещения зависит от продолжительности, частоты выхода (минут между повторами различных роликов) и общим количеством просмотров в месяц. При этом длительная аренда предполагает получение существенной скидки от 5 до 15 процентов. В любом случае финансовые вложения могут окупиться, ведь о компании узнают тысячи – миллионы людей, являющихся потенциально заинтересованными клиентами. Теперь активно продвигать бизнес становится проще.

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