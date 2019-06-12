Бронхиальная астма: причины, лечение, диагностика

Из-за плохой экологии и курения люди часто страдают от легочных заболеваний. Распространенная и опасная патология бронхов - бронхиальная астма. Такое заболевание неизлечимо и обязывает больного постоянно использовать специальные препараты, такие как ингаляторы. Найти ингалятор Сальбутамол и его инструкцию можно на этом ресурсе.

Особенности астмы.

Бронхиальная астма — это хроническая патология органов дыхания, которая проявляется слишком высокой активностью бронхов. К наиболее популярным симптомам этого заболевания относят:

• Свистящее дыхание.

• Приступы удушья.

• Постоянный кашель, который усиливается при физических нагрузках.

• Неприятные ощущения в грудной клетке.

Такие симптомы наиболее сильно проявляются в ночное время суток и при утреннем пробуждении. Особенно усиливаются симптомы при контакте с аллергенами, во время физических нагрузок или при сильных эмоций.

Специалисты выделяют два фактора возникновения заболевания - внутреннее и внешнее. Под внутренними подразумевают генетическую предрасположенность или излишний вес тела. К внешним фактора относят пассивное и активное курение, растительную пыльцу, пыль, шерсть домашних животных и другие сильные аллергены.

Чтобы определить заболевание, пациент обращается к пульмонологу. В дальнейшем врач назначает специальное обследование, а именно спирографию, которая определяет функции дыхания. Если диагностика показывает снижение объема выдоха менее 80% от нормы, то больному ставят диагноз бронхиальная астма.

К дополнительным анализам относят аллергические пробы, которые позволяют определить возбудитель астмы. Также узнают о генетической предрасположенности.

Так как бронхиальная астма хроническое заболевание, то врач может назначить только симптоматическое и контролирующее лечение. К симптоматической терапии относят лечение препаратами быстрой помощи, которые снимают острый бронхоспазм.

Контролирующая терапия проводится с помощью постоянного использования медикаментов. С помощью этой терапии пациент сможет поддерживать постоянный контроль над астмой. Благодаря такому лечению, больной сможет предотвратить появление основных симптомов.

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