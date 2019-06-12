Право на достройку ЖК "Новинки Smart City" получил "Фонд защиты прав граждан" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о передаче прав на достройку ЖК "Новинки Smart City" новому застройщику — организации "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе добавили, что решение суда уже вступило в силу.

Напомним, что 23 апреля 2019 года на федеральном уровне был утвержден план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" с участием федерального и областного бюджетов.

17 мая 2019 года заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели выездное совещание на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City". Застройщик этого самого крупного долгостроя Нижегородской области, ООО "Квартстрой центр", был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.

Восстановление прав участников строительства ЖК "Новинки Smart City" планируется в рамках процедуры банкротства.

Глеб Никитин также заявил о готовности правительства Нижегородской области взять на себя обязательства по софинансированию мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов и объектов инфраструктуры. Согласно "дорожной карте", окончательное решение по этому вопросу планируется принять во втором квартале 2019 года.